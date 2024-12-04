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Россиян предупредили об уловках застройщиков

Недвижимость

Девелоперы не предлагают скидки на востребованные квартиры ни в течение всего года, ни в его финале. Обычно акции направлены на стимулирование спроса на сложные объекты, рассказала Анастасия Лопатина, эксперт в области маркетинга недвижимости и основатель креативного агентства. Она предостерегла россиян от манипуляций со стороны застройщиков.

По мнению маркетолога, текущие новогодние скидки на жилье иллюстрируют реальную ситуацию на рынке. Застройщики сталкиваются с дефицитом покупателей, обладающих "живыми" деньгами — то есть тех клиентов, которые не нуждаются в кредитах, объем выдачи которых сократился из-за повышенной ключевой ставки.

Также она отметила, что утверждать, что предновогодний период — это оптимальное время для выгодной покупки жилья, неверно. Существует вероятность, что в январе количество скидок не только не уменьшится, но даже увеличится, передает "Лента.ру".

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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