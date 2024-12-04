Девелопер предположил, на сколько могут снизиться в цене новостройки в Москве в 2025 году

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно информации, предоставленной директором по развитию Level Group Александром Меркуловым, новостройки в Московском регионе могут подешеветь примерно на 10% в 2025 году.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Новостройки в Москве

Эксперт в интервью для РИА Недвижимость отметил, что цены на первичное жильё в столичном регионе, скорее всего, не будут расти, но и значительного снижения ожидать не стоит.

"Я думаю, что цены точно не будут расти, но и значительного снижения не произойдет. Мы считаем, что оно будет в пределах 10%", — сказал Меркулов.

Меркулов объясняет, что рост себестоимости строительства приведёт к тому, что финансовые модели проектов перестанут обеспечивать целевую рентабельность, и застройщики не будут готовы снижать цены ниже установленных ковенант в кредитных соглашениях. Таким образом, возможное снижение цен может составить до 10%.

Меркулов также указывает, что компания Level Group, основанная бывшим сенатором Вадимом Мошковичем, основным владельцем холдинга "Русагро", впервые зафиксировала реальное снижение цен на жильё в Московском регионе. Этот тренд также наблюдается в Московской области и Новой Москве, хотя в Москве он проявляется в меньшей степени из-за факторов рассрочек девелоперов и непрозрачности ценообразования.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Вадим Николаевич Мошкович (род. 6 апреля 1967) — российский предприниматель и филантроп.



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