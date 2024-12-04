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Стало известно, в каком районе Старой Москвы можно дешевле всего снять квартиру в аренду

1:07
Недвижимость

Косино-Ухтомский район стал лидером среди районов Старой Москвы с самой низкой средней стоимостью аренды всех типов квартир. Согласно исследованию, проведённому в декабре, аренда жилья здесь обходится в среднем в 58,1 тысячу рублей.

Косино-Ухтомский район, Москва
Фото: commons.wikimedia.org by сальниковкирилл, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Косино-Ухтомский район, Москва

Как пишет Газета.Ru со ссылкой на данные сервиса Яндекс Аренда, этот район опередил другие районы Старой Москвы по уровню доступности арендного жилья. Такая ситуация объясняется ограниченным предложением съёмных объектов и сравнительно невысокими ставками аренды по сравнению с другими районами столицы.

Из-за этих факторов Косино-Ухтомский район пользуется повышенным спросом, даже если речь идёт о несезонном периоде.

Для того чтобы не упустить подходящий вариант, эксперты рекомендуют следить за появлением новых объявлений и подписаться на уведомления. Также можно сэкономить, арендовав квартиру до новогодних праздников, так как в это время спрос на аренду снижается, что приводит к уменьшению конкуренции на рынке.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Район Косино́-Ухто́мский — район в Восточном административном округе города Москвы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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