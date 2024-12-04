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Этот способ чистки ковра работает лучше химчистки — проверьте сами!

1:08
Недвижимость

Ковры — это уют и стиль в вашем доме, но они легко впитывают пыль, грязь и запахи. Традиционные методы чистки могут быть трудоёмкими, поэтому вот инновационный способ, который экономит время и силы.

Мужчина занимается профессиональной уборкой дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Пенная обработка

Создайте пену, смешав 2 столовые ложки пищевой соды, 1 чайную ложку уксуса и немного теплой воды. Взбейте смесь до состояния пены и нанесите на загрязнённые участки ковра. Оставьте на 15 минут.

Пылесос с функцией влажной чистки

Используйте современный пылесос с пароочистителем. Пар не только удаляет грязь, но и дезинфицирует поверхность, избавляя от бактерий и аллергенов. Это особенно полезно, если в доме есть дети или домашние животные.

Сухой порошок

Используйте сухие чистящие порошки, которые глубоко проникают в ворс. Распылите средство по поверхности ковра, подождите 20-30 минут и пропылесосьте. Такой метод минимизирует влажность и подходит для быстрого обновления ковра.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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