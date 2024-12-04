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Не ошибитесь с выбором! На что обязательно смотреть при покупке штор?

1:01
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Шторы играют ключевую роль в создании уюта и стиля в любом помещении. Но как выбрать лучшие? Вот несколько важных моментов, которые помогут сделать правильный выбор.

Горшок на подоконнике
Фото: PxHere is licensed under CC0
Горшок на подоконнике

Вначале измерьте высоту и ширину окна. Шторы должны немного превышать ширину карниза, чтобы красиво драпироваться. Если вы хотите визуально увеличить высоту потолков, выбирайте шторы, которые достигают пола или даже лежат на нем.

Для спальни подойдут плотные ткани, блокирующие свет, такие как блэкаут. Для гостиных выбирайте лёгкие и воздушные материалы — лён, органзу или шифон. Материал также должен соответствовать стилю комнаты.

Подбирайте шторы под общий тон комнаты. Светлые оттенки делают пространство воздушным, а яркие или тёмные добавляют акцент. Если в комнате уже много активных узоров, отдайте предпочтение однотонным моделям.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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