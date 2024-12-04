Ржавчина и налёт больше не проблема — узнайте секретную формулу чистки сантехники

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для эффективной и безопасной очистки сантехники подойдёт простой, но действенный способ. Вам понадобится лимонная кислота, пищевая сода и уксус.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Интерьер ванной комнаты

Нанесите смесь лимонной кислоты (1 ст. ложка) с небольшим количеством воды на загрязнённые поверхности. Оставьте на 10-15 минут.

Для сложных загрязнений посыпьте поверхность пищевой содой, затем налейте немного уксуса. Реакция пены поможет удалить грязь и ржавчину.

Используйте мягкую щётку или губку, чтобы аккуратно очистить поверхность. Смойте водой и вытрите насухо, чтобы избежать разводов.

Этот метод не только экономичен, но и безопасен для здоровья и окружающей среды, а сантехника останется чистой и блестящей!

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий.



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.