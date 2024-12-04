Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавровый лист в садоводстве: секреты эффективного использования
Опции авто, которые мешают водителям
Как правильно использовать скраб для лица и избежать вреда для кожи?
Уникальные подарки из Страны гор — где и что купить на память о Дагестане
Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона
Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада
Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем
Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11
Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю

Ржавчина и налёт больше не проблема — узнайте секретную формулу чистки сантехники

0:50
Недвижимость

Для эффективной и безопасной очистки сантехники подойдёт простой, но действенный способ. Вам понадобится лимонная кислота, пищевая сода и уксус.

Интерьер ванной комнаты
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Интерьер ванной комнаты

Нанесите смесь лимонной кислоты (1 ст. ложка) с небольшим количеством воды на загрязнённые поверхности. Оставьте на 10-15 минут.

Для сложных загрязнений посыпьте поверхность пищевой содой, затем налейте немного уксуса. Реакция пены поможет удалить грязь и ржавчину.

Используйте мягкую щётку или губку, чтобы аккуратно очистить поверхность. Смойте водой и вытрите насухо, чтобы избежать разводов.

Этот метод не только экономичен, но и безопасен для здоровья и окружающей среды, а сантехника останется чистой и блестящей!

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Экономика и бизнес
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия Аудио 
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона
Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада
Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем
Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11
Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю
Успокойте агрессивного питомца: простые шаги к гармонии
Как за несколько часов создать идеальный образ для важного события?
Трескание плодов: как ошибки в уходе портят ваш урожай томатов
Венгерский курорт с целебными термальными водами поможет справиться с недугами
Обладатель Кубка Гагарина признан банкротом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.