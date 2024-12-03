5 хитростей, чтобы убрать квартиру в два раза быстрее

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборка квартиры часто кажется долгим и изнурительным занятием, но с правильным подходом её можно сделать гораздо быстрее. Вот несколько полезных советов.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain Пылесос

Создайте план. Определите последовательность действий: начните с самых грязных мест и двигайтесь по комнатам по часовой стрелке. Это поможет избежать путаницы.

Уберите лишнее заранее. Перед уборкой разложите вещи по местам, чтобы не отвлекаться на них во время основной части.

Используйте правильные средства и инструменты. Пылесос с насадками, универсальные спреи и микрофибровые салфетки значительно ускоряют процесс.

Ставьте таймер. Установите временные рамки для каждой зоны (например, 15 минут на кухню). Это помогает сосредоточиться.

Музыка или аудиокниги. Весёлая музыка поднимает настроение и делает уборку более приятной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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