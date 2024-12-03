Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять схем обмана туристов в Абхазии — как не попасться
На пределе возможностей — дрифтер без рук покоряет автотрассы
Артур Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии реванша с Дмитрием Биволом
Ваша собака видит будущее: что говорят ученые
Врач рассказал, сколько чашек чая могут стать смертельными
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Как победить целлюлит с минимальными затратами, не выходя из дома?
Заботьтесь о урожае: культура замены для огурцов и их соседей
Ваше здоровье в тарелке: почему бобовые должны стать основным гарниром

5 хитростей, чтобы убрать квартиру в два раза быстрее

0:59
Недвижимость

Уборка квартиры часто кажется долгим и изнурительным занятием, но с правильным подходом её можно сделать гораздо быстрее. Вот несколько полезных советов.

Пылесос
Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain
Пылесос

Создайте план. Определите последовательность действий: начните с самых грязных мест и двигайтесь по комнатам по часовой стрелке. Это поможет избежать путаницы.

Уберите лишнее заранее. Перед уборкой разложите вещи по местам, чтобы не отвлекаться на них во время основной части.

Используйте правильные средства и инструменты. Пылесос с насадками, универсальные спреи и микрофибровые салфетки значительно ускоряют процесс.

Ставьте таймер. Установите временные рамки для каждой зоны (например, 15 минут на кухню). Это помогает сосредоточиться.

Музыка или аудиокниги. Весёлая музыка поднимает настроение и делает уборку более приятной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Домашние животные
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках Аудио 
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку Аудио 
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Заботьтесь о урожае: культура замены для огурцов и их соседей
Как победить целлюлит с минимальными затратами, не выходя из дома?
Ваше здоровье в тарелке: почему бобовые должны стать основным гарниром
Как распознать психопата: признаки расстройства личности
Том Хэнкс назвал самый трудный возраст для человека: учёные не согласны
Толстые мужчины могут на 10 лет раньше женщин потерять память
Как сократить охранный лай, не ломая инстинкты собаки
Чай с мёдом или с сахаром? Доктор рассказал, что полезнее
Компания SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире
Будешь неотразима в этот Новый год: стилист назвала трендовые цвета для празднования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.