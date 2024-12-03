Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компания SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире
Будешь неотразима в этот Новый год: стилист назвала трендовые цвета для празднования
32 тысячи лет во льдах: якутский тигрёнок рассказал о жизни древних хищников
Модный новогодний стол: как приготовить дубайский оливье?
Любительницы селфи выглядят глупо, если делают это: новое исследование учёных
Зачем пить липовый чай и как он улучшит ваше здоровье
Ежедневно или по праздникам: как правильно есть красную рыбу
Не все цветы любят золу: 5 растений, которым она вредит
Сжигается ли больше калорий при ходьбе на высоких каблуках?

Бесплатные методы борьбы с грызунами! Безопасно для ваших питомцев и детей

1:13
Недвижимость

Чтобы избавиться от грызунов, сохранив безопасность домашних животных, важно использовать безопасные и эффективные методы.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Прежде всего, избегайте применения крысиных ядов, так как они могут представлять опасность для ваших питомцев. Вместо этого рассмотрите возможность использования ультразвуковых ловушек — они могут быть эффективны, но учтите, что некоторые собаки могут испытывать стресс от их работы.

Кроме того, важно устранить источники пищи: храните продукты в герметичных контейнерах и убирайте крошки и остатки пищи. Не забывайте о том, что грызуны могут проникать в дом через различные щели и трещины, поэтому постарайтесь заполнить все возможные входы.

Рассмотрите возможность привлечения хищников, таких как совы, которые могут помочь контролировать популяцию грызунов. Также можно использовать экологически чистые репелленты, например, мяту или эфирные масла, которые отпугивают грызунов.

Если проблема становится серьёзной, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут предложить безопасные и эффективные решения для вашей ситуации.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов.

Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Иван Телегин выиграл суд против певицы Пелагеи
Шоу-бизнес
Иван Телегин выиграл суд против певицы Пелагеи Аудио 
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии
Когда Луна столкнётся с Землёй
Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?
Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности
Кулинарный лайфхак, который перевернёт ваше представление о пельменях
Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США
Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, закрыв ставни на ночь
От арены до музея: купальник Ребеки Андраде — новая достопримечательность Лозанны
"Это ровесник первого iPhone!" — как пицца пережила 17 лет в морозильной камере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.