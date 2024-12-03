Как сэкономить на электрическом отоплении зимой?

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой расходы на электрическое отопление могут значительно увеличиться. Среднее потребление для домов составляет около 4 312 кВтч в год (981 евро), а для квартир — 1 719 кВтч (391 евро). Эффективное управление отоплением поможет минимизировать затраты.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Батарея

Понижать температуру ночью: стоит ли это делать?

Некоторые предпочитают не снижать температуру, даже отключая радиаторы в спальнях, утверждая, что спят комфортно под одеялами. Эксперты рекомендуют понижать температуру до 18 °C с 10 вечера до 4 утра и возвращать её к привычному уровню за час-два до пробуждения. Снижение температуры всего на 1 °C может привести к экономии до 7%.

Что произойдёт, если отключить отопление на ночь?

В хорошо утеплённых домах можно смело отключать отопление на ночь. В плохо изолированных помещениях это не рекомендуется, так как холод проникнет внутрь.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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