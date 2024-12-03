Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, закрыв ставни на ночь

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой отопление дома площадью 110 м² с электрическим может обходиться в 1 800 евро(203 000 рублей). Одним из способов сохранить тепло является использование ставней и жалюзи.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Окна многоквартирного дома в городе

Зимой рекомендуется закрывать ставни на ночь, чтобы удержать тепло, так как окна могут быть причиной его потерь до 25%. Закрытие жалюзи может снизить теплопотери через окна на 60%, что позволяет сэкономить около 2% от годового счета за отопление.

Важно правильно выбирать материалы: ставни из ПВХ обеспечивают лучшую изоляцию, чем деревянные. Электрические жалюзи с наружной установкой также помогут улучшить теплоизоляцию.

Таким образом, использование ставней и жалюзи может существенно снизить затраты на отопление, пишет Neozone.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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