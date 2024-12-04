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Как отбеливать полотенца? Есть простой способ, о котором знают не все

Недвижимость

Как правильно отбеливать белые кухонные полотенца

Белые кухонные полотенца можно замочить в насыщенном растворе стирального порошка и поваренной соли. Также можно использовать тканевые отбеливатели, если они подходят для данного вида полотенец.

Женщина в халате с маской на лице и журналом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в халате с маской на лице и журналом

Тем не менее помните, что замачивание не исключает стирки. Следуйте инструкции по применению. Если ваши кухонные полотенца белого цвета, добавляйте отбеливатель каждый раз, когда стираете их. 

Как отбеливать махровые полотенца в стиральной машине

Для отбеливания белых махровых полотенец можно использовать такие продукты, как пищевая сода, уксус, соль и лимонная кислота.

Налейте около 5 столовых ложек каждого продукта в барабан стиральной машины с белыми полотенцами и запустите регулярный цикл стирки. Лучше всего начинать с 600 об/мин и не более 40 градусов.

Кроме того, полотенца можно прокипятить в этом растворе или замочить на ночь. Затем также постирайте их в стиральной машине. После этих процедур ваши махровые полотенца будут как новые.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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