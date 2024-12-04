Как правильно использовать капсулы для стирки? Не совершайте эту ошибку

Одна капсула рассчитана на одну стирку. Бросьте капсулу прямо в барабан стиральной машины. Так как капсула покрыта специальной пленкой, продукт полностью растворяется в воде. После этого в барабан стиральной машины поступает обычный гель для стирки. Капсулы для стирки отлично справляются даже при сильных загрязнениях, так как в их состав входят эффективные пятновыводительные средства.
Если вы положите капсулы в лоток стиральной машины, они не растворятся должным образом, и ваша стирка будет потрачена впустую. При правильном использовании капсулы не оставляют разводов и хорошо очищают вещи.
Важно отметить, что капсулы не подходят для ручной стирки. Не вскрывайте упаковку самостоятельно перед стиркой. Дело в том, что попадание моющего средства на кожу рук может вызвать раздражение или аллергию.
Также не желательно прикасаться к капсуле для стирки мокрыми руками, так как она начнет растворяться и прилипать. Капсулу следует поместить ближе к задней стенке пустого барабана, а затем загрузить ее грязной одеждой.
Старайтесь не перегружать стиральную машину одеждой. Между верхней частью барабана и бельем должно быть некоторое пространство. Это сделает вашу стирку более эффективной.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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