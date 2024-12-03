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Дачникам рассказали о зимних штрафах за нарушения на участках

1:09
Недвижимость

Законодательство Российской Федерации вводит "зимние" штрафы для владельцев дач. Об этом сообщила юрист и специалист в области садоводства Надежда Локтионова.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

По её словам, дачников могут наказать штрафом в размере трех тысяч рублей за несоблюдение правил разжигания огня на своем участке. В соответствии с Правилами противопожарного режима, костры разрешается разводить не ближе пяти метров от жилого дома. К тому же, для создания кострища необходимо выкопать яму глубиной 30 сантиметров, а готовить пищу можно только на мангалах или жаровнях, добавила юрист, передает "Лента.ру".

Что касается твердых коммунальных отходов, то их нужно утилизировать исключительно на специально оборудованных контейнерных площадках, отметила Локтионова. Закапывание такого мусора в снег на дачном участке или его размещение в местах, не предназначенных для этого, может расцениваться как нарушение экологических норм. За такие действия дачники могут столкнуться со штрафом в размере 2-3 тысяч рублей.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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