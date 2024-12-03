Эксперты предупредили о расцвете рискованных схем покупки жилья

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После отмены массовой льготной ипотеки на рынке жилья возникло множество рискованных схем. Заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (ЦБ) Сергей Колганов предупредил граждан о появлении невыгодных предложений.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Одной из таких схем является рассрочка на приобретение квартир, однако имеются и другие варианты. По его словам, существуют более изощренные программы, связанные с аккредитивом, — "возьми кредит сейчас, а позже, через девять месяцев, когда у вас родится ребенок, сможешь оформить семейную ипотеку".

Отмечается, что примерно половина выданных кредитов в рамках рыночной ипотеки представляют собой маркетинговые акции. Эти программы являются невыгодными для покупателей, так как они не могут адекватно предсказать свое будущее и оценить свои финансовые возможности через несколько лет, когда платежи могут существенно возрасти и изменится стоимость недвижимости, передает РБК.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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