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Эксперты предупредили о расцвете рискованных схем покупки жилья

1:07
Недвижимость

После отмены массовой льготной ипотеки на рынке жилья возникло множество рискованных схем. Заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (ЦБ) Сергей Колганов предупредил граждан о появлении невыгодных предложений.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Одной из таких схем является рассрочка на приобретение квартир, однако имеются и другие варианты. По его словам, существуют более изощренные программы, связанные с аккредитивом, — "возьми кредит сейчас, а позже, через девять месяцев, когда у вас родится ребенок, сможешь оформить семейную ипотеку".

Отмечается, что примерно половина выданных кредитов в рамках рыночной ипотеки представляют собой маркетинговые акции. Эти программы являются невыгодными для покупателей, так как они не могут адекватно предсказать свое будущее и оценить свои финансовые возможности через несколько лет, когда платежи могут существенно возрасти и изменится стоимость недвижимости, передает РБК.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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