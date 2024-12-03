Россиянам дали советы по украшению дворов и подъездов к Новому году

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для оформления подъезда или двора к празднованию Нового года следует учитывать несколько ключевых моментов, которые обеспечат удобство и безопасность всех жителей. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в интервью изданию "Известия".

Фото: freepik is licensed under Public Domain Украшенное гирляндой дерево

По мнению специалиста, помимо соблюдения норм пожарной безопасности и учета климатических условий региона, важно согласовать оформление территории с управляющей компанией. Это поможет избежать возможных конфликтов. Он отметил, что уведомление УК об украшениях необходимо, так как они могут мешать проведению уборки или требовать подключения к общему электричеству.

Для соблюдения техники безопасности Бондарь также рекомендовал убедиться, что елка, стоящая в подъезде, установлена прочно, а расстояние между ее ветвями и стенами не менее одного метра. Кроме того, гирлянда, используемая во дворе, должна обладать влагозащитой не ниже уровня IP44.

Уточнения

Гирля́нда — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.



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