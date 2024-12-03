Юрист рассказал, как законно забрать долю квартиры у собственника

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ситуации, когда владелец доли в квартире стремится получить её полностью в собственность, встречаются довольно часто. Юрист "Единого Центра Защиты" Денис Варфоломеев пояснил, возможно ли отсудить долю у другого владельца или заставить его продать её, а также в каких случаях доля может быть изъята.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

По словам юриста, никто не может заставить собственника продать свою долю в недвижимости, поскольку это привело бы к нарушению его прав. Право владения недвижимостью является одним из основных и защищенных законом прав собственника, и на него не должно быть внешнего воздействия.

Хотя принудительно заставить кого-то продать свою долю невозможно, существуют два легитимных способа её получить. Один из них — это судебное разбирательство с целью приобретения желаемой доли, другой — предложение о выкупе у текущего собственника.

Возможно, получить долю другого человека в недвижимости, если у него есть несколько объектов. В этом случае можно обратиться в суд с исковым заявлением, и, если он будет удовлетворён, выплатить ответчику сумму, соответствующую стоимости нужной доли. Важно отметить, что размер этой доли не должен превышать установленную норму на количество квадратных метров для каждого человека, которая варьируется в зависимости от региона, передает URA. RU.

Кроме того, наличие незначительной доли имущества возможно, если её владелец считается умершим или пропавшим без вести. Суд, как правило, передаёт такое имущество его родственникам согласно действующему законодательству или условиям наследства. Впоследствии можно обсуждать доли в имуществе с этими родственниками.

Уточнения

Со́бственность — исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и пользование объектом собственности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.