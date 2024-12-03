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Как легко починить дырку на диване и сэкономить на ремонте

1:11
Недвижимость

Если ваш диван или кресло испортились, и на них появились дырки, не спешите расставаться с мебелью. Существует несколько способов починить повреждения самостоятельно или с минимальными затратами. Один из вариантов — обратиться к специалистам для замены обивки, но это может быть дорого. Альтернативой является использование пледа, который можно подобрать в магазине и с помощью которого не только спрятать дефект, но и обновить интерьер.

Нога на ногу
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нога на ногу

В случае с кожаной мебелью хорошим решением станет "жидкая кожа" — специальное средство, которое заполняет повреждения, восстанавливая внешний вид. Такой способ подойдёт для кожаных подлокотников и мелких дефектов.

Если повреждение невелико, можно зашить дырку самостоятельно, используя ткань, соответствующую обивке. Этот способ требует аккуратности, чтобы швы были незаметными. Важно помнить, что для самостоятельной работы нужно иметь подходящий материал и инструменты, иначе можно ухудшить состояние мебели. Впрочем, в некоторых случаях может быть более выгодно купить новый диван, чем делать дорогостоящий ремонт старого.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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