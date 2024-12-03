Обои на стене можно менять в реальном времени! Телевизоры Samsung станут стильным элементом декора

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

QLED-телевизоры Samsung не только обеспечивают высокое качество изображения, но и могут стать частью интерьера благодаря режиму Ambient Mode.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Новогодний интерьер

С его помощью экран, в выключенном состоянии, перестаёт быть чёрным пятном на стене. Вместо этого телевизор может отображать текстуру стены позади него. Можно вывести на экран фотографии пользователя или полезную информацию, например, погоду.

Для проверки наличия этой функции достаточно найти на пульте дистанционного управления специальную кнопку, пишет

В моделях Neo QLED и QLED 2024 года Samsung улучшил Ambient Mode, добавив функцию генеративных обоев. На базе операционной системы Tizen искусственный интеллект создаёт уникальные изображения в формате 4K, которые могут дополнять интерьер в зависимости от предпочтений пользователя. Вопрос о доступности этой функции для старых моделей Tizen пока остается открытым.

Samsung заявляет, что использование генеративных обоев будет предельно простым. Пользователю достаточно выбрать режим и выбрать тему, например, "праздничное настроение", "вечеринка", "природа" или "уют дома". После этого искусственный интеллект создаст динамичные визуальные эффекты, которые органично впишутся в обстановку.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Телеви́зор телевизио́нный приёмник — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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