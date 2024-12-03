Убийственный лайфхак из соцсетей. Почему не стоит оборачивать электросчётчик алюминиевой фольгой

Множество пользователей социальных сетей стали оборачивать свои электрические счётчики алюминиевой фольгой, считая, что это защитит их от электромагнитных волн. Однако такая практика не только неэффективна, но и опасна.
С момента своего внедрения в 2015 году интеллектуальные счётчики Linky стали важной частью французской энергосистемы, автоматизировав сбор данных и устранив необходимость визитов техников.
Тем не менее, вокруг них сформировались различные мифы. Среди них — наличие так называемой "шпионской камеры", которая на деле является обычным светодиодом, и опасения по поводу постоянной передачи персональных данных, хотя счетчики обмениваются информацией всего один раз в сутки, ночью.
Отдельное беспокойство вызывают электромагнитные волны, которые некоторые пользователи связывают с головными болями и недомоганием. Однако исследование Национального агентства частот (ANFR), проведённое в 2017 году, доказало, что уровни излучения Linky в 25-37 раз ниже допустимых норм, и они значительно уступают по интенсивности Wi-Fi роутерам или бытовым приборам.
Оборачивая счётчик алюминиевой фольгой, пользователи рискуют нарушить его вентиляцию, что может привести к перегреву. Это чревато отключением электричества или даже пожаром.
Кроме того, алюминий является проводником электричества, что создаёт риск поражения током для тех, кто работает с электроприборами, пишет Presse-citron.
Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.
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