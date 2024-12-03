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Убийственный лайфхак из соцсетей. Почему не стоит оборачивать электросчётчик алюминиевой фольгой

1:39
Недвижимость

Множество пользователей социальных сетей стали оборачивать свои электрические счётчики алюминиевой фольгой, считая, что это защитит их от электромагнитных волн. Однако такая практика не только неэффективна, но и опасна.

Электросчётчик
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электросчётчик

С момента своего внедрения в 2015 году интеллектуальные счётчики Linky стали важной частью французской энергосистемы, автоматизировав сбор данных и устранив необходимость визитов техников.

Тем не менее, вокруг них сформировались различные мифы. Среди них — наличие так называемой "шпионской камеры", которая на деле является обычным светодиодом, и опасения по поводу постоянной передачи персональных данных, хотя счетчики обмениваются информацией всего один раз в сутки, ночью.

Отдельное беспокойство вызывают электромагнитные волны, которые некоторые пользователи связывают с головными болями и недомоганием. Однако исследование Национального агентства частот (ANFR), проведённое в 2017 году, доказало, что уровни излучения Linky в 25-37 раз ниже допустимых норм, и они значительно уступают по интенсивности Wi-Fi роутерам или бытовым приборам.

Оборачивая счётчик алюминиевой фольгой, пользователи рискуют нарушить его вентиляцию, что может привести к перегреву. Это чревато отключением электричества или даже пожаром.

Кроме того, алюминий является проводником электричества, что создаёт риск поражения током для тех, кто работает с электроприборами, пишет Presse-citron.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. 

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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