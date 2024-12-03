Большинство не обращает внимания! Назван способ сэкономить деньги на стирке белья

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство людей стирают, не обращая внимания на время, однако эксперты уверены, что правильно выбранный момент может существенно снизить затраты на электроэнергию.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Согласно исследованиям, пик использования стиральных машин приходится на утренние часы с 7:00 до 9:00 и вечернее время с 17:00 до 19:00. В это время бытовая нагрузка на электросети достигает максимума, что может вызывать перегрузки и повышенные тарифы.

Чтобы экономить на стирке, специалисты советуют избегать пиковых часов и выбирать короткие циклы для стирки белья. Это не только уменьшает расход энергии, но и бережёт саму стиральную машину, пишет Meglepetes.

Регулярная чистка стиральной машины, в свою очередь, важна для поддержания её работоспособности и предотвращения неприятных запахов. Остатки моющих средств, плесень и бактерии могут оседать внутри устройства, но простые природные средства помогут справиться с этим.

Лимонная кислота эффективно устраняет загрязнения и дезинфицирует внутренние поверхности машины. Она борется с неприятными запахами и удаляет налет. Зубная паста благодаря мягким абразивам очищает без повреждения деталей, придавая блеск металлическим и пластиковым элементам. Чтобы очистить машину, достаточно измельчить лимон, нанести на него зубную пасту и поместить в барабан. Включите короткий цикл, и ваша стиральная машина будет сиять чистотой и свежестью.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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