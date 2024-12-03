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Большинство не обращает внимания! Назван способ сэкономить деньги на стирке белья

1:37
Недвижимость

Большинство людей стирают, не обращая внимания на время, однако эксперты уверены, что правильно выбранный момент может существенно снизить затраты на электроэнергию.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Согласно исследованиям, пик использования стиральных машин приходится на утренние часы с 7:00 до 9:00 и вечернее время с 17:00 до 19:00. В это время бытовая нагрузка на электросети достигает максимума, что может вызывать перегрузки и повышенные тарифы.

Чтобы экономить на стирке, специалисты советуют избегать пиковых часов и выбирать короткие циклы для стирки белья. Это не только уменьшает расход энергии, но и бережёт саму стиральную машину, пишет Meglepetes.

Регулярная чистка стиральной машины, в свою очередь, важна для поддержания её работоспособности и предотвращения неприятных запахов. Остатки моющих средств, плесень и бактерии могут оседать внутри устройства, но простые природные средства помогут справиться с этим.

  1. Лимонная кислота эффективно устраняет загрязнения и дезинфицирует внутренние поверхности машины. Она борется с неприятными запахами и удаляет налет.
  2. Зубная паста благодаря мягким абразивам очищает без повреждения деталей, придавая блеск металлическим и пластиковым элементам.
  3. Чтобы очистить машину, достаточно измельчить лимон, нанести на него зубную пасту и поместить в барабан. Включите короткий цикл, и ваша стиральная машина будет сиять чистотой и свежестью.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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