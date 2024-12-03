В то время как в Париже и Лондоне недвижимость дешевеет, Мадрид и Лиссабон процветают

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На фоне падения цен на недвижимость в северных столицах Европы из-за повышения процентных ставок, Южная Европа демонстрирует противоположную тенденцию.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Недвижимость

В период с октября 2023 года по октябрь 2024 года цены на жильё в Мадриде выросли на 15%, в Лиссабоне — на 8%. В то же время, в Париже наблюдается снижение цен на 2,9%, а в Люксембурге и Лондоне этот показатель ещё хуже — снижение составило 4,5%.

Эти результаты подчёркивают привлекательность столиц Испании и Португалии, где цены продолжили рост даже в прошлом году. В Мадриде рост цен на 15% до 4 830 евро за квадратный метр стал настоящей темой для обсуждения среди французских агентов по недвижимости, пишет газета Le Parisien.

Экономист Александра Верлиак из MeilleursAgents отмечает, что инвесторы уверены в стабильности испанской экономики.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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