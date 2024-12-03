Гаражи и подвалы станут жилыми! Реформа мэра Адамса изменит рынок жилья в Нью-Йорке

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нью-Йорк находится на пороге значимых изменений в жилищной политике, готовясь легализовать вспомогательные жилые единицы (ADU) в значительной части города.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Этот шаг, предложенный мэром Эриком Адамсом в рамках инициативы "Город Да", направлен на увеличение доступного жилья путём упрощения правил застройки.

Эксперты оценивают, что реформа может привести к созданию около 20 000 дополнительных жилых единиц за 15 лет, включая переоборудованные подвалы, чердаки, гаражи и небольшие дома во дворах.

ADU предлагают доступное решение для увеличения плотности жилья без строительства высотных зданий, одновременно предоставляя домовладельцам дополнительные источники дохода, пишет Business Insider.

Глава Департамента городского планирования Нью-Йорка Дэн Гародник отметил, что такие единицы уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент, поддерживающий семьи и обеспечивающий гибкость жилья в других городах США.

Уточнения

Нью-Йо́рк — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Население города составляет 8 467 513 человек, агломерации — 19,77 млн.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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