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Цены растут, но людей это не останавливает! Раскрыт секрет рынка жилья в Болгарии

1:21
Недвижимость

Рынок недвижимости Болгарии продолжает расти, но сохраняет множество неопределённостей, особенно в Софии, где динамика остается высокой.

Новостройка
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новостройка

Генеральный директор одной из ведущих брокерских компаний Полина Стойкова отмечает, что 2024 год стал знаковым для столичного рынка. Низкие процентные ставки, остающиеся ниже прошлогодних, стимулировали выдачу кредитов, объём которых за первые девять месяцев вырос на 36%.

По словам эксперта, доступное банковское кредитование остается основным драйвером спроса на жильё.

Цены в Софии продолжают расти. Средняя стоимость жилья в третьем квартале 2024 года достигла 1840 евро/м² (207 555 рублей). Вторичный рынок предлагает квартиры по 2300–2500 евро/м² (около 265 000 рублей).

Престижные районы же демонстрируют цены до 4000 евро/м² (451 207 рублей), тогда как год назад эти показатели находились на уровне 3000-3200 евро/м².

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.. Население составляет 6 447 710 чел.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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