Хочется любоваться часами! Дизайнеры превратили старинный дом в футуристическую виллу

Старинный дом 60-х годов в районе Холаргоса в Греции подвергся впечатляющей реконструкции благодаря архитекторам Федре Мациаракис и Виктору Гонсалесу Марти из студии Cometa Architects.
Целью проекта было сохранить уникальную атмосферу здания, при этом обновив его внешний вид и интерьер с использованием современных дизайнерских решений.
Архитекторы сохранили оригинальные размеры дома и его сад, но добавили футуристический серый фасад и высокофункциональное пространство внутри, пишет издание iefimerida.
Они также применили инновационные подходы к структуре, например, удаление части плиты для создания пространства двойной высоты и усиление каркаса для сейсмической безопасности.
Результат — дом, который гармонично сочетает старинные элементы и современные технологии, став стильным и уникальным объектом архитектуры, выделяющимся на фоне окружающих построек.
Архитекту́ра — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².
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