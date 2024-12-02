Новая интеллектуальная система EcoCalm оптимизирует отопление вашего дома, сэкономив кучу денег

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С наступлением зимы и ростом затрат на отопление новая система EcoCalm становится настоящим спасением для домовладельцев.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Батарея

Эти интеллектуальные радиаторные вентиляторы оптимизируют распределение тепла, обеспечивая комфортное отопление и сокращение расходов на энергию.

Как работает EcoCalm?

Устройство крепится к радиаторам, создавая эффект принудительной конвекции. Вместо того чтобы позволять теплому воздуху скапливаться у потолка или возле радиатора, вентиляторы направляют его вглубь комнаты, что ускоряет обогрев и равномерно распределяет тепло.

Благодаря встроенным термостатам EcoCalm автоматически регулирует интенсивность работы в зависимости от температуры, что помогает поддерживать комфортную атмосферу без перерасхода энергии, пишет GreenMe.it .

Преимущества системы

Равномерный прогрев. Комнаты нагреваются быстрее и без температурных перепадов. Экономия. Сокращение времени работы отопительных систем снижает расходы на электроэнергию. Совместимость. Подходит для металлических, чугунных и масляных радиаторов. Простая установка. Магнитное крепление позволяет монтировать вентиляторы за считаные минуты без специальных инструментов.

EcoCalm особенно эффективен в помещениях до 20 м², что делает его идеальным решением для квартир и частных домов.

Сейчас система доступна со скидкой: комплект из трёх вентиляторов предлагается за 71,99 евро ( 8 120 рублей)

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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