С наступлением зимы и ростом затрат на отопление новая система EcoCalm становится настоящим спасением для домовладельцев.
Эти интеллектуальные радиаторные вентиляторы оптимизируют распределение тепла, обеспечивая комфортное отопление и сокращение расходов на энергию.
Устройство крепится к радиаторам, создавая эффект принудительной конвекции. Вместо того чтобы позволять теплому воздуху скапливаться у потолка или возле радиатора, вентиляторы направляют его вглубь комнаты, что ускоряет обогрев и равномерно распределяет тепло.
Благодаря встроенным термостатам EcoCalm автоматически регулирует интенсивность работы в зависимости от температуры, что помогает поддерживать комфортную атмосферу без перерасхода энергии, пишет GreenMe.it .
EcoCalm особенно эффективен в помещениях до 20 м², что делает его идеальным решением для квартир и частных домов.
Сейчас система доступна со скидкой: комплект из трёх вентиляторов предлагается за 71,99 евро ( 8 120 рублей)
Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.
Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.