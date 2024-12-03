Как выбрать и ухаживать за матрасом, чтобы он служил долгие годы

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Матрас — ключевая часть любого спального места, играющая важную роль в обеспечении комфортного сна. Однако срок службы этого изделия зависит от множества факторов, прежде всего — от наполнителя. Например, матрас с пружинным блоком "Боннель" прослужит около 7 лет, а изделия с латексом могут выдержать до 20 лет.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Спальня

Для продления срока эксплуатации матраса важно соблюдать несколько простых рекомендаций. Во-первых, следует выбирать матрас, соответствующий размеру кровати, чтобы избежать деформации. Также важно правильно ухаживать за изделием: избегать физических нагрузок на матрас, менять его стороны, регулярно проветривать и чистить, использовать наматрасник и соблюдать гигиену в спальне. Кроме того, для сохранения формы и защиты от загрязнений рекомендуется использовать чехол и регулярно менять постельное белье.

Следуя этим правилам, можно значительно продлить срок службы матраса.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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