Почему аренда жилья без отделки становится в России новым трендом

В последние месяцы на рынке аренды жилья в России наблюдается резкий рост цен, что стало следствием отмены льготной ипотеки и дефицита квартир. Однако с этим явлением появился новый тренд: квартиры без ремонта. Многие владельцы стали сдавать такие помещения в аренду, рассчитывая, что арендаторы сделают ремонт за свой счет. Часто это квартиры с минимальными удобствами, где арендаторы сталкиваются с проблемами: от пыли и грязи до отсутствия сантехники.

Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ "Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Например, в Долгопрудном предлагается квартира с голыми стенами и минимальными коммуникациями, а в ЖК "Южные сады" арендаторам предстоит самому устраивать все необходимые коммуникации. Несмотря на это, цены остаются высокими, и арендаторы вынуждены платить за такие условия.

В некоторых случаях квартиры используют под склад, а не для проживания, что делает аренду в таких условиях сомнительным предложением. Такие объекты, как правило, ищут рабочие-мигранты, готовые платить за временное жилье.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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