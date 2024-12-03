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Как экономить на аренде в Москве, не отказываясь от городской жизни

1:39
Недвижимость

Москва остаётся центром притяжения для людей, стремящихся к карьерному росту, учебе в лучших вузах и высоким зарплатам, что привлекает ежегодно сотни тысяч мигрантов.

Ипотека
Фото: pxhere.com
Ипотека

Однако высокий уровень жизни в столице имеет свою цену — стоимость аренды жилья, которая в последние годы значительно выросла, затрудняя переезд даже тем, кто мечтает о лучшей жизни. Вопрос выгоды становится особенно актуальным для тех, кто рассматривает варианты проживания в Москве или в других крупных городах России.

Одним из решений может стать жизнь в спальных районах столицы, таких как Ясенево, где доступна развитая инфраструктура: супермаркеты, аптеки, образовательные учреждения и спортивные центры. Однако жизнь вдали от центра города имеет свои минусы — ограниченные возможности для культурных мероприятий и необходимость тратить время на дорогу. С другой стороны, транспортная доступность достаточно хорошая, и до центра Москвы можно добраться за 40-50 минут на метро.

Аренда жилья в Ясенево варьируется от 50 до 65 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, что значительно дешевле, чем аренда жилья в центре Москвы. Однако по соотношению цены и качества региональные города предлагают более доступные и просторные варианты. В то время как в центре Москвы за такой же бюджет можно арендовать лишь небольшую комнату в исторических домах, с ограниченным пространством, но с доступом ко всем культурным и социальным благам столицы.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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