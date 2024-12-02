Убирайся легко и быстро! Всё, что ты должен знать о роботах-пылесосах

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Роботы-пылесосы уже стали привычной частью быта. Они подходят для занятых людей, аллергиков и владельцев домашних животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот-пылесос от Xiaomi

В зависимости от потребностей можно выбрать модели для сухой уборки, комбинированной (сухой и влажной) или для мытья полов. При выборе важно учитывать несколько критериев. Для качественной уборки обращайте внимание на мощность всасывания: маломощные модели подходят для гладких полов, а устройства с мощностью 2000-4000 Па справляются даже с коврами.

Эффективная навигация (например, с лазерным дальномером и камерой) обеспечит тщательную уборку в помещениях со сложной планировкой, пишет Общественная Служба Новостей.

Обратите внимание на уровень шума, чтобы робот не мешал — оптимально до 45 дБ. Размер устройства влияет на способность убирать под мебелью, а модели с функцией самоочистки упрощают обслуживание. Качественные фильтры тонкой очистки задерживают мельчайшую пыль, что особенно важно для аллергиков. Дополнительные функции, такие как голосовое управление или подключение к умному дому, добавляют удобства.

Робот-пылесос облегчает поддерживающую уборку, но генеральная чистка всё равно останется за вами. Выбирайте устройство с учётом площади и особенностей вашего дома, чтобы получить максимальную пользу.

Уточнения

Робот-пылесос — пылесос, предназначенный для автоматической уборки помещений с минимальным участием человека или без него.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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