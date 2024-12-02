Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Как правильно сажать разные сорта картофеля вместе для максимального урожая
Как проверить качество сметаны дома: простой тест с горячей водой
Ешьте и худейте: японская методика перевернёт ваше сознание
Мария Кожевникова призвала страну перестраиваться, чтобы семьи с детьми не чувствовали себя нищими
Врач посоветовал не игнорировать симптомы рака полости рта
Пять распространённых ошибок в применении шампуня, из-за которых волосы выглядят хуже
Как приготовить сахарную пудру своими руками: три быстрых способа
Домашнее печенье за 20 минут: 4 ингредиента, никакой муки

Убирайся легко и быстро! Всё, что ты должен знать о роботах-пылесосах

1:29
Недвижимость

Роботы-пылесосы уже стали привычной частью быта. Они подходят для занятых людей, аллергиков и владельцев домашних животных.

Робот-пылесос от Xiaomi
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Робот-пылесос от Xiaomi

В зависимости от потребностей можно выбрать модели для сухой уборки, комбинированной (сухой и влажной) или для мытья полов. При выборе важно учитывать несколько критериев. Для качественной уборки обращайте внимание на мощность всасывания: маломощные модели подходят для гладких полов, а устройства с мощностью 2000-4000 Па справляются даже с коврами.

Эффективная навигация (например, с лазерным дальномером и камерой) обеспечит тщательную уборку в помещениях со сложной планировкой, пишет Общественная Служба Новостей.

Обратите внимание на уровень шума, чтобы робот не мешал — оптимально до 45 дБ. Размер устройства влияет на способность убирать под мебелью, а модели с функцией самоочистки упрощают обслуживание. Качественные фильтры тонкой очистки задерживают мельчайшую пыль, что особенно важно для аллергиков. Дополнительные функции, такие как голосовое управление или подключение к умному дому, добавляют удобства.

Робот-пылесос облегчает поддерживающую уборку, но генеральная чистка всё равно останется за вами. Выбирайте устройство с учётом площади и особенностей вашего дома, чтобы получить максимальную пользу.

Уточнения

Робот-пылесос — пылесос, предназначенный для автоматической уборки помещений с минимальным участием человека или без него.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Собаки
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Российский шоу-бизнес
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Последние материалы
Трезвость — новый тренд: как организовать праздник без капли спиртного
Курьёзный гол вратаря спас Динамо от поражения. Лещук стал героем матча в Грозном
Норвегия опровергла слухи о строительстве забора на границе с Россией
Секрет пышных оладий, о котором вы точно не знали
Хотите суперсильный пресс? 7 упражнений для укрепления мышц живота
Кто должен уступать при сужении засыпанной снегом дороги
Невролог рассказал о последствиях продолжительной головной боли
В Финляндии не могут продать аутлет-деревню на границе с Россией
Налог на наследство представляет угрозу для семейных ферм Англии
Заботьтесь о своём саде: как правильно использовать марганцовку для полива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.