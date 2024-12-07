Идеальный матрас: на что обратить внимание, чтобы забыть про боли в спине

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Качество сна напрямую зависит от матраса. Он поддерживает позвоночник, помогает мышцам расслабиться и предотвращает появление болей в спине.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение в спальной комнате

Особенно это важно для людей с ортопедическими заболеваниями. Правильный матрас:

Учитывает анатомические особенности.

Соответствует конструкции кровати.

Удовлетворяет личные предпочтения.

Если готовые модели не подходят, можно заказать матрас по индивидуальным параметрам.

Основные типы ортопедических матрасов

Пружинные

С зависимым блоком пружин (боннель)

Простой и доступный вариант.

Не подходит для людей с высоким весом или для пары, так как прогибается в центре.

С независимыми пружинами

Обеспечивают качественную поддержку тела.

Более дорогие, но обладают выраженным ортопедическим эффектом.

Беспружинные

Основой служат натуральные или синтетические наполнители.

Возможны монолитные или многослойные конструкции, позволяющие варьировать жесткость.

Наполнители: что выбрать

Пенополиуретан : упругий, гипоаллергенный и доступный по цене.

: упругий, гипоаллергенный и доступный по цене. Кокосовая койра : жесткий и долговечный натуральный материал.

: жесткий и долговечный натуральный материал. Латекс : отличается эластичностью, долговечностью и идеальной поддержкой тела.

: отличается эластичностью, долговечностью и идеальной поддержкой тела. Мемориформ : "запоминает" форму тела, создаёт максимальный комфорт.

: "запоминает" форму тела, создаёт максимальный комфорт. Холлофайбер : экологичный, прочный и недорогой.

: экологичный, прочный и недорогой. Льняное волокно: натуральный материал с хорошей терморегуляцией.

Как выбрать жесткость матраса

Мягкие : подходят людям с низким весом и тем, кто спит на боку.

: подходят людям с низким весом и тем, кто спит на боку. Средней жесткости : универсальный вариант, комфортный для большинства пользователей.

: универсальный вариант, комфортный для большинства пользователей. Жесткие: рекомендуются людям с весом более 90 кг или по медицинским показаниям.

Размер и высота матраса

Длина и ширина должны превышать рост и объемы тела минимум на 15 см.

Оптимальная высота:

Беспружинные : не менее 16 см.

: не менее 16 см. Пружинные: от 18 см.

Дополнительные советы

Не экономьте : дешевые матрасы из ваты или поролона быстро теряют форму.

: дешевые матрасы из ваты или поролона быстро теряют форму. Пробуйте перед покупкой : полежите на матрасе в магазине, чтобы оценить комфорт.

: полежите на матрасе в магазине, чтобы оценить комфорт. Консультируйтесь с врачом : при наличии заболеваний выбирайте модель с учетом рекомендаций специалиста.

: при наличии заболеваний выбирайте модель с учетом рекомендаций специалиста. Для пар: рассмотрите модели с разной жесткостью половин.

Правильно подобранный ортопедический матрас улучшает качество сна, помогает восстановиться и поддерживает здоровье.

Учитывайте свои предпочтения, параметры кровати и вес. При выборе отдавайте предпочтение сертифицированным моделям, соответствующим ортопедическим требованиям.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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