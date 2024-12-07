Идеальный матрас: на что обратить внимание, чтобы забыть про боли в спине
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Качество сна напрямую зависит от матраса. Он поддерживает позвоночник, помогает мышцам расслабиться и предотвращает появление болей в спине.
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате
Особенно это важно для людей с ортопедическими заболеваниями. Правильный матрас:
- Учитывает анатомические особенности.
- Соответствует конструкции кровати.
- Удовлетворяет личные предпочтения.
Если готовые модели не подходят, можно заказать матрас по индивидуальным параметрам.
Основные типы ортопедических матрасов
Пружинные
С зависимым блоком пружин (боннель)
- Простой и доступный вариант.
- Не подходит для людей с высоким весом или для пары, так как прогибается в центре.
С независимыми пружинами
- Обеспечивают качественную поддержку тела.
- Более дорогие, но обладают выраженным ортопедическим эффектом.
Беспружинные
- Основой служат натуральные или синтетические наполнители.
- Возможны монолитные или многослойные конструкции, позволяющие варьировать жесткость.
Наполнители: что выбрать
- Пенополиуретан: упругий, гипоаллергенный и доступный по цене.
- Кокосовая койра: жесткий и долговечный натуральный материал.
- Латекс: отличается эластичностью, долговечностью и идеальной поддержкой тела.
- Мемориформ: "запоминает" форму тела, создаёт максимальный комфорт.
- Холлофайбер: экологичный, прочный и недорогой.
- Льняное волокно: натуральный материал с хорошей терморегуляцией.
Как выбрать жесткость матраса
- Мягкие: подходят людям с низким весом и тем, кто спит на боку.
- Средней жесткости: универсальный вариант, комфортный для большинства пользователей.
- Жесткие: рекомендуются людям с весом более 90 кг или по медицинским показаниям.
Размер и высота матраса
Длина и ширина должны превышать рост и объемы тела минимум на 15 см.
Оптимальная высота:
- Беспружинные: не менее 16 см.
- Пружинные: от 18 см.
Дополнительные советы
- Не экономьте: дешевые матрасы из ваты или поролона быстро теряют форму.
- Пробуйте перед покупкой: полежите на матрасе в магазине, чтобы оценить комфорт.
- Консультируйтесь с врачом: при наличии заболеваний выбирайте модель с учетом рекомендаций специалиста.
- Для пар: рассмотрите модели с разной жесткостью половин.
Правильно подобранный ортопедический матрас улучшает качество сна, помогает восстановиться и поддерживает здоровье.
Учитывайте свои предпочтения, параметры кровати и вес. При выборе отдавайте предпочтение сертифицированным моделям, соответствующим ортопедическим требованиям.
Уточнения
Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру