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Идеальный матрас: на что обратить внимание, чтобы забыть про боли в спине

2:53
Недвижимость

Качество сна напрямую зависит от матраса. Он поддерживает позвоночник, помогает мышцам расслабиться и предотвращает появление болей в спине.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Особенно это важно для людей с ортопедическими заболеваниями. Правильный матрас:

  • Учитывает анатомические особенности.
  • Соответствует конструкции кровати.
  • Удовлетворяет личные предпочтения.

Если готовые модели не подходят, можно заказать матрас по индивидуальным параметрам.

Основные типы ортопедических матрасов

Пружинные

С зависимым блоком пружин (боннель)

  • Простой и доступный вариант.
  • Не подходит для людей с высоким весом или для пары, так как прогибается в центре.

С независимыми пружинами

  • Обеспечивают качественную поддержку тела.
  • Более дорогие, но обладают выраженным ортопедическим эффектом.

Беспружинные

  • Основой служат натуральные или синтетические наполнители.
  • Возможны монолитные или многослойные конструкции, позволяющие варьировать жесткость.

Наполнители: что выбрать

  • Пенополиуретан: упругий, гипоаллергенный и доступный по цене.
  • Кокосовая койра: жесткий и долговечный натуральный материал.
  • Латекс: отличается эластичностью, долговечностью и идеальной поддержкой тела.
  • Мемориформ: "запоминает" форму тела, создаёт максимальный комфорт.
  • Холлофайбер: экологичный, прочный и недорогой.
  • Льняное волокно: натуральный материал с хорошей терморегуляцией.

Как выбрать жесткость матраса

  • Мягкие: подходят людям с низким весом и тем, кто спит на боку.
  • Средней жесткости: универсальный вариант, комфортный для большинства пользователей.
  • Жесткие: рекомендуются людям с весом более 90 кг или по медицинским показаниям.

Размер и высота матраса

Длина и ширина должны превышать рост и объемы тела минимум на 15 см.

Оптимальная высота:

  • Беспружинные: не менее 16 см.
  • Пружинные: от 18 см.

Дополнительные советы

  • Не экономьте: дешевые матрасы из ваты или поролона быстро теряют форму.
  • Пробуйте перед покупкой: полежите на матрасе в магазине, чтобы оценить комфорт.
  • Консультируйтесь с врачом: при наличии заболеваний выбирайте модель с учетом рекомендаций специалиста.
  • Для пар: рассмотрите модели с разной жесткостью половин.

Правильно подобранный ортопедический матрас улучшает качество сна, помогает восстановиться и поддерживает здоровье.

Учитывайте свои предпочтения, параметры кровати и вес. При выборе отдавайте предпочтение сертифицированным моделям, соответствующим ортопедическим требованиям.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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