Плесень на обоях и потолке: как победить её без вызова специалистов
Плесень — это колонии грибков, которые размножаются в условиях повышенной влажности и тепла.
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной
Она может появляться в ванной, на кухне, в вентиляции, а также на стенах, потолках и мебели.
Плесень не только портит внешний вид помещения, но и представляет опасность для здоровья, провоцируя аллергии, болезни дыхательных путей и даже серьезные инфекционные заболевания.
Виды плесени и их особенности
- Черная плесень: развивается на стенах, кафеле и продуктах. Требует высокой влажности, может вызывать аллергию и заболевания пищеварительного тракта.
- Белая плесень: часто появляется в цветочных горшках и на продуктах. Может провоцировать астму и пневмонию.
- Синева: поражает древесину, создавая пути для влаги и способствуя развитию черной плесени.
- Розовая плесень: опасна для продуктов, вызывает дерматиты и токсикозы при попадании в пищу.
Как бороться с плесенью
Общие правила:
- Устраните избыточную влажность: проветривайте помещения, улучшайте вентиляцию, следите за состоянием сантехники и герметичностью швов.
- При работе с плесенью используйте респираторы, перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить контакт с грибковыми спорами.
Удаление плесени с различных поверхностей
Стены и потолки
- Уксус: Нанесите с помощью пульверизатора и оставьте на 15 минут, затем промойте водой.
- Сода: Растворите ложку соды в стакане воды и обработайте поражённые участки.
- Медный купорос: Используйте для потолков после удаления краски или побелки.
Обои
- Снимите заражённые участки обоев.
- Обработайте стену антисептическими средствами.
- После высыхания нанесите грунтовку с антисептиком перед поклейкой новых обоев.
Кухня
- Уксус: Обрабатывайте углы под раковиной, внутренние поверхности посудомоечной машины и холодильника.
- Регулярно мойте и сушите зоны, где может скапливаться влага.
Ванная и туалет
- Следите за состоянием вентиляции и устраняйте протечки.
- Используйте антиплесневые спреи для обработки углов, щелей и задней стенки стиральной машины.
Первый этаж и старое жильё
- Обеспечьте гидроизоляцию стен и полов.
- Обрабатывайте стены антисептиками, а в случае сложных случаев — медным купоросом.
- Для устранения плесени, проникшей из подвала, обращайтесь в коммунальные службы.
Как предотвратить повторное появление плесени
- Устанавливайте вытяжки на кухне и в ванной.
- Проветривайте помещения, особенно после влажной уборки.
- Используйте осушители воздуха в зонах повышенной влажности.
- Наносите антисептические грунтовки при ремонте.
- Содержите дом в чистоте: не оставляйте немытую посуду, еду на столе и влажные коврики на полу.
Борьба с плесенью требует устранения её первопричин: повышенной влажности и недостаточной вентиляции.
Регулярное проветривание, поддержание чистоты и использование антисептических средств помогут избавиться от грибка и предотвратить его возвращение.
Уточнения
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру