Плесень на обоях и потолке: как победить её без вызова специалистов

Плесень — это колонии грибков, которые размножаются в условиях повышенной влажности и тепла.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Она может появляться в ванной, на кухне, в вентиляции, а также на стенах, потолках и мебели.

Плесень не только портит внешний вид помещения, но и представляет опасность для здоровья, провоцируя аллергии, болезни дыхательных путей и даже серьезные инфекционные заболевания.

Виды плесени и их особенности

Черная плесень : развивается на стенах, кафеле и продуктах. Требует высокой влажности, может вызывать аллергию и заболевания пищеварительного тракта.

: развивается на стенах, кафеле и продуктах. Требует высокой влажности, может вызывать аллергию и заболевания пищеварительного тракта. Белая плесень : часто появляется в цветочных горшках и на продуктах. Может провоцировать астму и пневмонию.

: часто появляется в цветочных горшках и на продуктах. Может провоцировать астму и пневмонию. Синева : поражает древесину, создавая пути для влаги и способствуя развитию черной плесени.

: поражает древесину, создавая пути для влаги и способствуя развитию черной плесени. Розовая плесень: опасна для продуктов, вызывает дерматиты и токсикозы при попадании в пищу.

Как бороться с плесенью

Общие правила:

Устраните избыточную влажность: проветривайте помещения, улучшайте вентиляцию, следите за состоянием сантехники и герметичностью швов.

При работе с плесенью используйте респираторы, перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить контакт с грибковыми спорами.

Удаление плесени с различных поверхностей

Стены и потолки

Уксус : Нанесите с помощью пульверизатора и оставьте на 15 минут, затем промойте водой.

: Нанесите с помощью пульверизатора и оставьте на 15 минут, затем промойте водой. Сода : Растворите ложку соды в стакане воды и обработайте поражённые участки.

: Растворите ложку соды в стакане воды и обработайте поражённые участки. Медный купорос: Используйте для потолков после удаления краски или побелки.

Обои

Снимите заражённые участки обоев.

Обработайте стену антисептическими средствами.

После высыхания нанесите грунтовку с антисептиком перед поклейкой новых обоев.

Кухня

Уксус : Обрабатывайте углы под раковиной, внутренние поверхности посудомоечной машины и холодильника.

: Обрабатывайте углы под раковиной, внутренние поверхности посудомоечной машины и холодильника. Регулярно мойте и сушите зоны, где может скапливаться влага.

Ванная и туалет

Следите за состоянием вентиляции и устраняйте протечки.

Используйте антиплесневые спреи для обработки углов, щелей и задней стенки стиральной машины.

Первый этаж и старое жильё

Обеспечьте гидроизоляцию стен и полов.

Обрабатывайте стены антисептиками, а в случае сложных случаев — медным купоросом.

Для устранения плесени, проникшей из подвала, обращайтесь в коммунальные службы.

Как предотвратить повторное появление плесени

Устанавливайте вытяжки на кухне и в ванной.

Проветривайте помещения, особенно после влажной уборки.

Используйте осушители воздуха в зонах повышенной влажности.

Наносите антисептические грунтовки при ремонте.

Содержите дом в чистоте: не оставляйте немытую посуду, еду на столе и влажные коврики на полу.

Борьба с плесенью требует устранения её первопричин: повышенной влажности и недостаточной вентиляции.

Регулярное проветривание, поддержание чистоты и использование антисептических средств помогут избавиться от грибка и предотвратить его возвращение.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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