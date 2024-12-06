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Плесень на обоях и потолке: как победить её без вызова специалистов

Недвижимость

Плесень — это колонии грибков, которые размножаются в условиях повышенной влажности и тепла.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Она может появляться в ванной, на кухне, в вентиляции, а также на стенах, потолках и мебели.

Плесень не только портит внешний вид помещения, но и представляет опасность для здоровья, провоцируя аллергии, болезни дыхательных путей и даже серьезные инфекционные заболевания.

Виды плесени и их особенности

  • Черная плесень: развивается на стенах, кафеле и продуктах. Требует высокой влажности, может вызывать аллергию и заболевания пищеварительного тракта.
  • Белая плесень: часто появляется в цветочных горшках и на продуктах. Может провоцировать астму и пневмонию.
  • Синева: поражает древесину, создавая пути для влаги и способствуя развитию черной плесени.
  • Розовая плесень: опасна для продуктов, вызывает дерматиты и токсикозы при попадании в пищу.

Как бороться с плесенью

Общие правила:

  • Устраните избыточную влажность: проветривайте помещения, улучшайте вентиляцию, следите за состоянием сантехники и герметичностью швов.
  • При работе с плесенью используйте респираторы, перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить контакт с грибковыми спорами.

Удаление плесени с различных поверхностей

Стены и потолки

  • Уксус: Нанесите с помощью пульверизатора и оставьте на 15 минут, затем промойте водой.
  • Сода: Растворите ложку соды в стакане воды и обработайте поражённые участки.
  • Медный купорос: Используйте для потолков после удаления краски или побелки.

Обои

  • Снимите заражённые участки обоев.
  • Обработайте стену антисептическими средствами.
  • После высыхания нанесите грунтовку с антисептиком перед поклейкой новых обоев.

Кухня

  • Уксус: Обрабатывайте углы под раковиной, внутренние поверхности посудомоечной машины и холодильника.
  • Регулярно мойте и сушите зоны, где может скапливаться влага.

Ванная и туалет

  • Следите за состоянием вентиляции и устраняйте протечки.
  • Используйте антиплесневые спреи для обработки углов, щелей и задней стенки стиральной машины.

Первый этаж и старое жильё

  • Обеспечьте гидроизоляцию стен и полов.
  • Обрабатывайте стены антисептиками, а в случае сложных случаев — медным купоросом.
  • Для устранения плесени, проникшей из подвала, обращайтесь в коммунальные службы.

Как предотвратить повторное появление плесени

  • Устанавливайте вытяжки на кухне и в ванной.
  • Проветривайте помещения, особенно после влажной уборки.
  • Используйте осушители воздуха в зонах повышенной влажности.
  • Наносите антисептические грунтовки при ремонте.
  • Содержите дом в чистоте: не оставляйте немытую посуду, еду на столе и влажные коврики на полу.

Борьба с плесенью требует устранения её первопричин: повышенной влажности и недостаточной вентиляции.

Регулярное проветривание, поддержание чистоты и использование антисептических средств помогут избавиться от грибка и предотвратить его возвращение.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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