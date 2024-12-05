Секретный метод очистки серебра, о котором молчат ювелиры

Серебряные украшения со временем теряют блеск, а иногда покрываются темным налетом.
Это происходит из-за воздействия мыла, косметических средств, повышенной влажности или других факторов окружающей среды. Однако это не повод отказываться от любимых аксессуаров — существует множество способов вернуть им первоначальный вид.
Чистка серебра в домашних условиях доступна каждому. Для этого можно использовать как профессиональные средства, так и подручные материалы.
Специальные жидкости гарантируют качественный результат, но стоят денег. Зато сода, уксус, нашатырный спирт или даже зубная паста уже могут быть под рукой.
Важно: сухую соду использовать нельзя — она может повредить металл.
Особое внимание нужно уделять изделиям с камнями или позолотой:
Если камни закреплены клеем, погружение в воду недопустимо — это может их расшатать.
Для сохранения украшений важно:
Серебро может служить вам долгие годы, если заботиться о нем правильно.
Регулярная чистка, бережное хранение и внимание к условиям эксплуатации помогут сохранить блеск и красоту ваших любимых украшений.
Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47.
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