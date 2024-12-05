Секретный метод очистки серебра, о котором молчат ювелиры

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Серебряные украшения со временем теряют блеск, а иногда покрываются темным налетом.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ювелирные изделия

Это происходит из-за воздействия мыла, косметических средств, повышенной влажности или других факторов окружающей среды. Однако это не повод отказываться от любимых аксессуаров — существует множество способов вернуть им первоначальный вид.

Чистка серебра в домашних условиях доступна каждому. Для этого можно использовать как профессиональные средства, так и подручные материалы.

Специальные жидкости гарантируют качественный результат, но стоят денег. Зато сода, уксус, нашатырный спирт или даже зубная паста уже могут быть под рукой.

Эффективные методы чистки серебра

Сода и фольга

Вскипятите литр воды, добавьте 50 г соды.

Положите серебряное украшение в емкость с раствором, выстланную фольгой.

Через пару минут потемнение исчезнет благодаря химической реакции.

Важно: сухую соду использовать нельзя — она может повредить металл.

Нашатырный спирт

Смешайте аммиак с водой в пропорции 1:10.

Погрузите изделие на 30 минут, затем протрите насухо.

Лимонная кислота

Разведите 100 г кислоты в 0,5 л воды.

Кипятите украшение в растворе 30 минут, затем промойте водой.

Кока-кола

Проварите украшение в напитке 5–7 минут или оставьте в стакане с колой на несколько часов.

Промойте водой и вытрите насухо.

Зубная паста

Подходит для небольших изделий. Нанесите пасту на зубную щетку и вручную обработайте украшение.

Чистка серебра с камнями и позолотой

Особое внимание нужно уделять изделиям с камнями или позолотой:

Аквамарин, сапфир или изумруд можно мыть мыльным раствором.

Жемчуг, янтарь и коралл требуют только теплой воды и мягкой ткани.

Позолоченное серебро лучше очищать мыльным раствором или глицерином.

Если камни закреплены клеем, погружение в воду недопустимо — это может их расшатать.

Как ухаживать за серебром

Для сохранения украшений важно:

Хранить их отдельно в бархатных мешочках или шкатулках.

Избегать контакта с влагой, химией и прямыми солнечными лучами.

Регулярно протирать мягкой тканью, чтобы удалить пыль и налет.

Запомните главное

Серебро темнеет из-за реакции с серой, влагой и другими веществами.

Чистить его можно с помощью соды, лимонной кислоты, зубной пасты или профессиональных средств.

Для сложных загрязнений и дорогих украшений лучше обратиться к ювелиру.

Серебро может служить вам долгие годы, если заботиться о нем правильно.

Регулярная чистка, бережное хранение и внимание к условиям эксплуатации помогут сохранить блеск и красоту ваших любимых украшений.

Уточнения

Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47.



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