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К каким уловкам прибегают менеджеры застройщика, предлагающие покупателям ипотеку

2:01
Недвижимость

Ипотечное кредитование — популярный способ покупки жилья, но сопряжённый с определёнными рисками. Экономист и директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова рассказывает о возможных уловках продавцов недвижимости и банков.

Ипотека
Фото: pxhere.com
Ипотека

Один из распространённых приёмов риелторов — предложение акций с якобы выгодными условиями кредитования, предупреждает Газета.Ru.

Эксперт рассказала, что в работе менеджеров компании-застройщика часто используется классический подход, направленный на стимулирование клиентов к покупке квартиры в ипотеку. Суть этого подхода заключается в том, чтобы создать у клиента ощущение срочности и необходимости принятия решения. Например, менеджер может постоянно напоминать клиенту о том, что завтра акция закончится, стоимость квартиры сильно возрастёт, а первоначальный взнос увеличится вдвое.

"При этом часто квартиры, на которые распространяется невероятно большая скидка по акции, оказываются на пару миллионов дороже аналогичных квартир, на которые аномально низкая ставка не распространяется. Данные уловки рассчитаны на то, чтобы усыпить бдительность потенциального клиента, чтобы он не успел оценить ситуацию трезво или не захотел тратить дополнительное время на поиски других вариантов", — объяснила Анисимова.

Кроме того, менеджеры могут "забывать" предупреждать о недостатках жилья, таких как неудачная планировка или вид из окна, по причине которых предлагаемые ими варианты и так идут по сниженной цене.

Кредитные организации также используют различные уловки, например, навязывание своих страховых компаний с завышенными тарифами. Важно внимательно изучать условия договора с банком, так как сотрудники могут не обратить внимание на важные пункты, связанные с изменением процентных ставок или другими условиями кредита, посоветовала специалист.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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