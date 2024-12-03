Брокер назвал периоды в 2025 году, когда аренда квартиры будет самой выгодной

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что для российских граждан будет наиболее выгодным снимать жильё в январе, июне и июле 2025 года, поскольку в эти месяцы ожидается падение стоимости аренды.

Фото: freepik.com Человек в квартире

Эксперт объясняет это тем, что в январе большинство бронирований на новогодние праздники происходит заблаговременно, и после 15 января активность на рынке снижается.

Летом, по его словам, ситуация аналогична: с июня до середины августа рынок аренды менее оживлён, и арендаторы начинают искать жильё ближе к середине августа.

"Поэтому июнь и июль — наиболее выгодные месяцы для аренды жилья. Выгода может быть 5-10%", — добавил эксперт, которого цитирует Газета.Ru.

Таким образом, июнь и июль являются самыми подходящими месяцами для аренды жилья, так как выгода может составить от 5 до 10 %.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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