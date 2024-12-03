Спальня будет уютной и комфортной, если правильно выбрать люстру

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как выбрать освещение для спальни

Помните, что для вашего комфорта свет в спальне должен быть мягким и приглушенным. Обязательно выбирайте светильники со встроенными источниками света, чтобы свет не был слишком ярким для ваших глаз.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натяжжной потолок

Естественное освещение также важно для спальни, его можно получить благодаря большим окнам. В вечернее время важно закрывать окна ночными шторами, которые не будут пропускать свет от уличных фонарей и солнечные лучи.

Управление освещением должно быть удобным. Например, недалеко от кровати или возле входа в комнату. Вы также можете выбрать дистанционное управление светом, что очень удобно для спальни.

Какую люстру выбрать для спальни

Геометрические формы люстр продолжают оставаться в тренде. В спальне чаще других комнат выбирают белый, светло-бежевый и перламутровые оттенки.

Выбирайте материалы для абажуров в этой комнате из ткани, фарфора и стекла. Сейчас в моде круглые и квадратные абажуры, в том числе и ассиметричные.

Дизайнеры также отмечают актуальность броских, блестящих моделей с корпусом золотистого тона, украшенных стразами из стекла и хрусталя. Выбирая люстру, учитывайте стиль спальни. Если вам не хватает яркости, можно выбрать цветной абажур.

Уточнения

Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений.



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