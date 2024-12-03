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Как функционально и красиво оформить узкий коридор? Секреты дизайнеров

1:19
Недвижимость

Как правильно оформить узкий коридор в доме

Чтобы визуально расширить узкий коридор, лучше всего выбирать большие зеркала от пола до потолка. Это сделает ваше пространство более широким. Зеркала будут отражать все предметы интерьера прихожей и солнечные лучи, тем самым делая помещение "более воздушным".

Ремонт в комнате
Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Ремонт в комнате

Кроме того, при оформлении узкого коридора отдайте предпочтение горизонтальным и геометрическим узорам. Например, обои с полосами или другими формами.

Также важно использовать небольшие фотографии или картины. В узком коридоре необходимо использовать глянцевый светлый пол и отражающую потолочную поверхность.

Чтобы увеличить площадь коридора, желательно выбрать пол и потолок в единой цветовой гамме. Подвесной двухуровневый потолок, как правило, также визуально выравнивает и расширяет узкое пространство коридора. 

Как расставить мебель в узком коридоре

В узком, вытянутом коридоре необходимо разместить мебель вдоль одной стены. Лучше, если это будет единый набор, который поможет поддержать общую концепцию стиля.

На противоположной свободной стене коридора лучше разместить большое плоское зеркало без полок и в красивой раме.

Уточнения

Коридо́р (от фр. corridor или нем. korridor или ит. corridoio) — длинный проход внутри здания или жилого помещения, соединяющий комнаты на одном этаже.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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