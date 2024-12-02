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Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку

1:35
Недвижимость

Граждане России, планирующие купить собственное жилье, оказались в непростой ситуации. Проблемы затронули даже тех, кто соответствует условиям льготной семейной ипотеки с процентной ставкой 6% годовых.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Банки сталкиваются с нехваткой государственно выделенных квот, в результате чего они ужесточают требования к оформлению кредитов. В частности, теперь от потенциальных заемщиков требуют не 20% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, а все 30% и порой даже 50%. Об этом сообщил гендиректор одного из порталов по недвижимости Павел Луценко в интервью RG. ru.

По словам эксперта, действительные доходы людей в ряде регионов не позволяют рассчитывать даже на получение льготной ипотеки. На фоне этих трудностей спрос на жилье снизился до рекордно низких уровней. Луценко считает, что ожидать скорого улучшения ситуации, учитывая рост ключевой ставки Центробанка, не следует.

Аналитики отмечают, что наилучшие условия для оформления семейной ипотеки наблюдаются в таких городах, как Красноярск и Пермь. В этих населенных пунктах первоначальный взнос составляет лишь 20%, и заработные платы позволяют семьям с детьми получить льготный кредит. Жителям других крупных городов придется искать средства для более высокого первого взноса или стремиться найти рабочие места с более высокой оплатой труда, чем среднем по региону.

 

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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