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Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством

1:07
Недвижимость

Россияне начали проявлять повышенный интерес к покупке квартир, расположенных на этажах выше 25-го, особенно если их отличают панорамные виды. Об этом сообщила пресс-служба девелоперской компании Dominanta.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Среди факторов, из-за которых покупатели готовы заплатить больше за жилье на верхних этажах, находятся такие преимущества, как тишина от уличного шума и обилие естественного света. Кроме того, удачные планировочные решения могут увеличить стоимость таких квартир примерно на пять процентов, добавили в компании.

Наибольшей популярностью такие предложения пользуются у миллениалов, пар без детей и людей, работающих в творческих сферах. Однако квартиры с окнами, выходящими на железную дорогу или автотрассу, стоят на десять процентов дешевле, чем аналогичные по характеристикам квартиры с видами на реку, парки или местные достопримечательности. Разница в цене для объектов с окнами во двор менее заметна и составляет около пяти процентов, передает "Газета.Ru".

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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