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Как коливинг помогает экономить на аренде

0:59
Недвижимость

Концепция совместной аренды, или коливинг, становится все более популярной в больших городах, предлагая комфортное и экономичное жилье для людей, которые хотят сэкономить на аренде, но при этом не жертвовать удобством. Стоимость совместного проживания зависит от местоположения и удобств, но в Москве можно найти предложения начиная от 25 тыс. рублей в месяц.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

В отличие от обычной аренды комнаты, коливинг включает в себя дополнительные услуги: регулярную уборку, поддержку жильцов и организацию мероприятий для общения и творчества. В таких пространствах часто проводятся мастер-классы, занятия йогой, вечеринки и даже клубы по интересам, что позволяет жильцам не только комфортно жить, но и развиваться профессионально.

Коливинг привлекает тех, кто работает удаленно или занимается фрилансом и ценит общение с единомышленниками.

Уточнения

Коливинг (от англ. coliving, букв. «совместное проживание») — тип сообщества, предоставляющий формат совместного проживания для людей с общими намерениями.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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