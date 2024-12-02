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Как выбрать идеальную шторку для ванной

0:56
Недвижимость

Шторка для ванной — это не только защита от брызг, но и важная деталь интерьера. При выборе шторки важно учитывать материал, от которого зависит не только внешний вид, но и долговечность изделия.

Шторка для ванной
Фото: Flickr by Master bath, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шторка для ванной

Шторки из ПВХ (поливинилхлорида) являются самыми популярными благодаря своей влагостойкости и доступной цене, но они могут быстро рваться и загрязняться. Полиэстеровые шторки, хотя и выглядят как ткань, по сути представляют собой синтетический материал, который держит форму, не выгорает и легко моется. Смесовые ткани, такие как лен и хлопок, создают натуральный внешний вид и идеально подходят для интерьеров в стиле эко и кантри, но требуют особого ухода и защиты от влаги.

Для каждого материала существуют свои преимущества и недостатки, и при выборе важно учитывать как эстетику, так и практичность.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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