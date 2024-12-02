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Сколько стоит арендовать дом для новогодних праздников в 2024 году

1:19
Недвижимость

Зимние праздники — это время волшебства и уютных встреч в особенных местах. Многие решают отпраздновать Новый год, арендовав загородный дом, чтобы насладиться тишиной, снегом и уютом вдалеке от городской суеты. В этом году, по данным экспертов, число бронирований гостевых домов значительно увеличилось, а средняя стоимость ночи в таких домах составляет около 9 тыс. рублей. В зависимости от региона, цена может варьироваться: например, в Краснодарском крае ночлег обойдется в 5 650 рублей, а в Суздале — в 15 580 рублей.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коттедж зимой

Аренда домов на новогодние праздники популярна, особенно в Подмосковье. Привлекательными являются не только дома с комфортными условиями, но и те, которые предлагают уникальные особенности, такие как возможность приезда с животными или наличие банных комплексов. Однако арендатор должен учитывать дополнительные расходы, такие как плата за уборку или использование бани, а также соблюдать правила, например, не запускать фейерверки в некоторых домах. Для того чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно заранее проверять все детали и договориться с арендодателем о подтверждениях.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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