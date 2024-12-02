Россиянам рассказали, почему апартаменты не выгодны для инвестиции

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка апартаментов в современных условиях рынка может оказаться не самым разумным вложением, отметила исполнительный директор Гильдии риэлторов Москвы Юлия Федулаева.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

По ее словам, время, когда апартаменты раскупались как горячие пирожки для инвестиционных целей, прошло. Ранее это происходило благодаря значительной разнице в стоимости квадратного метра между апартаментами и квартирами. В настоящее время такая разница практически исчезла, и цены на апартаменты в современных жилых комплексах стали сопоставимы с ценами на квартиры.

Раньше был замечен высокий интерес к апартаментам площадью до 30 квадратных метров, однако сейчас количество таких предложений значительно уменьшилось, а их стоимость существенно возросла, передает сайт aif.ru.

"Говорить, что покупка апартаментов в нынешних рыночных условиях будет выгодной инвестицией, я бы не стала. Покупатели сейчас более ответственно подходят к выбору объектов, поэтому чаще предпочитают формат квартир, но и на апартаменты спрос есть", — добавила эксперт.

Следует отметить, что в апартаментах нельзя получить постоянную регистрацию, хотя временная регистрация возможна. Кроме того, налог на имущество для апартаментов выше, чем для квартир.

Уточнения

Апарта́ме́нт — комната или отдельное помещение в доме (квартира). В Европе апартаментами принято называть помещение, включающее одну и более комнат для аренды или покупки.





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