Россиянам рассказали, почему апартаменты не выгодны для инвестиции

Покупка апартаментов в современных условиях рынка может оказаться не самым разумным вложением, отметила исполнительный директор Гильдии риэлторов Москвы Юлия Федулаева.
По ее словам, время, когда апартаменты раскупались как горячие пирожки для инвестиционных целей, прошло. Ранее это происходило благодаря значительной разнице в стоимости квадратного метра между апартаментами и квартирами. В настоящее время такая разница практически исчезла, и цены на апартаменты в современных жилых комплексах стали сопоставимы с ценами на квартиры.
Раньше был замечен высокий интерес к апартаментам площадью до 30 квадратных метров, однако сейчас количество таких предложений значительно уменьшилось, а их стоимость существенно возросла, передает сайт aif.ru.
"Говорить, что покупка апартаментов в нынешних рыночных условиях будет выгодной инвестицией, я бы не стала. Покупатели сейчас более ответственно подходят к выбору объектов, поэтому чаще предпочитают формат квартир, но и на апартаменты спрос есть", — добавила эксперт.
Следует отметить, что в апартаментах нельзя получить постоянную регистрацию, хотя временная регистрация возможна. Кроме того, налог на имущество для апартаментов выше, чем для квартир.
Апарта́ме́нт — комната или отдельное помещение в доме (квартира). В Европе апартаментами принято называть помещение, включающее одну и более комнат для аренды или покупки.
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