Эксперты назвали траты россиян на украшение квартиры к Новому году

Эксперты отмечают, что в начале праздников покупатели, как правило, выбирают товары в ценовом диапазоне от одной до трёх тысяч рублей. Среди товаров, пользующихся наибольшим спросом, — световые фигуры, разнообразные сувениры и декоративные диодные фонари.
Такой выбор объясняется беспокойством граждан по поводу возможного нехватки товаров перед праздниками. Об этом сообщают специалисты сети гипермаркетов "Лемана ПРО" в интервью для "Ленты.ру".
Наибольшей популярностью продолжают пользоваться искусственные ёлки, новогодние игрушки, красивые фигурки и гирлянды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".