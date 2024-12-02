Эксперты назвали траты россиян на украшение квартиры к Новому году

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты отмечают, что в начале праздников покупатели, как правило, выбирают товары в ценовом диапазоне от одной до трёх тысяч рублей. Среди товаров, пользующихся наибольшим спросом, — световые фигуры, разнообразные сувениры и декоративные диодные фонари.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Украшенное гирляндой дерево

Такой выбор объясняется беспокойством граждан по поводу возможного нехватки товаров перед праздниками. Об этом сообщают специалисты сети гипермаркетов "Лемана ПРО" в интервью для "Ленты.ру".

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться искусственные ёлки, новогодние игрушки, красивые фигурки и гирлянды.

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