Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные советы по выбору и уходу за ёлкой, чтобы она радовала вас на Новый год
Как холод и сухой воздух влияют на ароматы и что с этим делать
Выдачи разрешений на печать и продажу книг в РФ могут парализовать книжную отрасль
Топ-10 самых крупных домашних кошек: от мейн-кунов до бенгалов
Вы выбрасываете самую полезную часть апельсина: как этого избежать
Как опытные садоводы используют спирт от паутинного клеща
Какие породы собак подходят тем, кто ценит тишину
5 машин, которые идеально подойдут для фотосессий
7 ошибок, которые водители совершают зимой: как их избежать

Битва за идеальную кухню: встраиваемая техника против классических плит

2:14
Недвижимость

Современные кухни предлагают широкий выбор решений для приготовления пищи. Отдельностоящие плиты и встроенные варочные панели с духовыми шкафами имеют свои преимущества и недостатки.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

Рассмотрим, какой вариант лучше подойдет для вашей кухни.

Отдельностоящие плиты

Преимущества:

  • Мобильность: плиту можно разместить в любом месте кухни, независимо от гарнитура.
  • Экономичность: цена ниже, чем у встроенной техники
  • Универсальность: простая установка, не требует переделки мебели.

Недостатки:

  • Сложность уборки: щели между плитой и гарнитуром становятся местом скопления мусора.
  • Менее эстетичный вид: отдельностоящие модели сложно вписать в современный дизайн интерьера.

Идеально для:

  • Кухонь с уже установленным гарнитуром.
  • Тех, кто ищет бюджетное решение.

Встроенные варочные панели и духовые шкафы

Преимущества:

  • Эстетика: гармонично вписываются в интерьер, создавая единое пространство.
  • Функциональность: компактное размещение и отсутствие щелей для мусора.
  • Гибкость размещения: можно выбрать расположение варочной панели и духовки независимо друг от друга.

Недостатки:

  • Стоимость: цена выше, чем у отдельностоящих плит.
  • Сложность установки: требуется профессиональный монтаж и подготовка гарнитура.

Идеально для:

  • Обновления кухонного интерьера.
  • Маленьких кухонь, где важно рационально использовать пространство.

Сколько конфорок выбрать

  • 2 конфорки: подойдут для небольшой семьи из 1-2 человек.
  • 4 конфорки: оптимальный выбор для большинства семей (3-4 человека).
  • 5 и более конфорок: подходит для больших семей (6+ человек) или любителей готовить много блюд одновременно.

Отдельностоящие плиты — практичное решение для экономии бюджета и уже обустроенных кухонь.

Встраиваемая техника — идеальна для современных интерьеров, обеспечивает компактность и эстетичность.

Выбор зависит от бюджета, площади кухни и ваших предпочтений в дизайне.

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале
Шоу-бизнес
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России Дмитрий Плотников Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Выдачи разрешений на печать и продажу книг в РФ могут парализовать книжную отрасль
Битва за идеальную кухню: встраиваемая техника против классических плит
Топ-10 самых крупных домашних кошек: от мейн-кунов до бенгалов
Вы выбрасываете самую полезную часть апельсина: как этого избежать
Как опытные садоводы используют спирт от паутинного клеща
Какие породы собак подходят тем, кто ценит тишину
5 машин, которые идеально подойдут для фотосессий
Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда?
7 ошибок, которые водители совершают зимой: как их избежать
Неожиданный враг вашего авто зимой: что не так с тёплыми паркингами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.