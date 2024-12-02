И копейки не потратите! Как обновить интерьер квартиры всего за один день

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Даже самый изысканный интерьер со временем может начать казаться скучным. Однако обновить его несложно, и для этого не потребуется крупных вложений.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Квартира

Самый доступный способ — перестановка мебели. Иногда достаточно поменять местами декор или небольшие предметы, чтобы комната выглядела по-новому. Для более масштабных изменений стоит заранее продумать план и нарисовать схему размещения мебели.

Материалы, оставшиеся после ремонта, тоже могут пригодиться. Обои или яркие краски можно использовать для создания постеров, поместив их в рамки, или для обновления старой мебели. Такие детали добавят уникальности и оживят пространство.

Ещё один способ освежить обстановку — замена текстиля. Новые шторы, ковры или декоративные подушки могут полностью изменить восприятие комнаты, придав ей свежий и обновлённый вид.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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