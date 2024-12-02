Девять вещей, которые обычно стирают чересчур часто, хотя это им вовсе не требуется

Мы часто стираем вещи без необходимости, что приводит к перерасходу ресурсов и износу одежды.
Так, джинсы, леггинсы, спортивные лифы, полотенца, кепки, наволочки, пледы, куртки и пальто — всё это можно стирать реже, чтобы сэкономить воду, энергию и моющие средства.
Например, джинсы не нуждаются в частой стирке, их достаточно стирать только при сильных загрязнениях и в холодной воде. Спортивные лифы следует стирать после каждого использования, а обычные бюстгальтеры — реже. Полотенца можно менять раз в 3-4 использования, а коврики — раз в неделю.
Наволочки нужно стирать чаще, чем простыни, а покрывала — реже, чем пледы. Куртки и пальто можно стирать 3-5 раз за сезон, а пальто иногда требуют профессиональной чистки. Подушки и одеяла следует стирать хотя бы раз в 3 месяца.
Тюль и шторы можно стирать 2-3 раза в год или реже, в зависимости от степени загрязнения.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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