Почему ваша кухня выглядит тесной и как это исправить

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При оформлении небольшой кухни выбор цветовой палитры становится определяющим. Светлые оттенки, такие как белый, бежевый или серый, помогут визуально увеличить пространство, придав ему ощущение лёгкости и простора.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Использование таких тонов в отделке стен и потолка позволит комнате казаться более светлой за счёт отражения света.

Мебель в более тёмных тонах — например, шоколадных или графитовых — создаёт визуальный контраст и добавляет глубину. Комбинация тёплого дерева с металлическими элементами также смотрится выигрышно. При этом важно, чтобы цвета мебели гармонировали со светлыми поверхностями, не перегружая интерьер.

Для акцентов в декоре подойдут яркие детали — текстиль, кухонные принадлежности или декоративные элементы. Насыщенные цвета, такие как жёлтый, зелёный или синий, добавят жизненности и подчеркнут индивидуальность вашего пространства.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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