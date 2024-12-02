Простой и универсальный очиститель, благодаря которому все поверхности будут блестеть

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для приготовления универсального очистителя вам потребуется пищевая сода и тёплая вода. Смешайте 4 столовые ложки соды с 1 литром тёплой воды. Это средство идеально подходит для очистки кухонных шкафчиков, бытовой техники и внутренних поверхностей холодильника.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Преимущества этого очистителя заключаются в его эффективности и безопасности. Пищевая сода является натуральным и мягким средством, которое не повреждает поверхности и не вызывает аллергических реакций.

Применение универсального очистителя очень простое. Нанесите небольшое количество раствора на губку или мягкую ткань и аккуратно протрите загрязнённые поверхности. После обработки промойте поверхности чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью.

С универсальным очистителем уборка станет быстрой и эффективной. Ваши кухонные шкафчики, бытовая техника и холодильник будут сиять чистотой без использования агрессивных химических средств.

Уточнения

Бытовая химия (англ. household chemicals) — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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