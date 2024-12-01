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Как обустроить спальню так, чтобы хватило места для всего

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Спальня, особенно в небольшой квартире, требует внимательного подхода к планировке. Кровать — ключевой элемент.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Её лучше всего расположить вдоль одной из стен, оставив проход шириной не менее 60-70 см. Если пространство позволяет, прикроватные тумбочки добавят удобства и завершат композицию.

Компактная мебель, такая как небольшой шкаф, комод или туалетный столик, оптимально впишется в комнату, не занимая лишнего места. Если спальня совмещена с рабочей зоной, стол у окна станет удачным решением: дневной свет создаст комфорт для работы.

Для визуального увеличения пространства предпочтительнее использовать светлые оттенки и лаконичный декор. Несколько грамотно подобранных элементов — картины, полки, текстиль — подчеркнут стиль и уют комнаты.

Выбор натуральных материалов для постельного белья и аксессуаров создаст гармоничную атмосферу, а яркие акценты добавят живости.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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