Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сырое мясо привело к заражению паразитами
Утверждён порядок прохождения автомобилями весогабаритного контроля
Что делают антиоксиданты в косметике и почему они важны?
Буженина по-домашнему — если вы думаете, что готовить её сложно, попробуйте этот рецепт
Григорий Дрозд назвал бредом победу Бетербиева над Биволом
Почему стакан воды по утрам — это всё, что вам нужно для бодрости
Жарить или заправлять: как правильно использовать масла
Уголь из ДНР обеспечивает работу двух ключевых ТЭС
Уникальные способности сусликов помогут астронавтам выживать в космосе

Ошибки ремонта на кухне, которые могут стоить вам очень дорого

0:59
Недвижимость » Ремонт

Ремонт кухни — это серьёзный шаг, где любые ошибки могут привести к дополнительным затратам. Одной из важнейших частей является кухонный гарнитур.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Здесь важно не только обращать внимание на дизайн, но и выбирать качественные материалы. МДФ предпочтительнее ДСП, так как он более устойчив к нагрузкам и экологически безопасен.

Напольное покрытие также играет важную роль. Ламинат и линолеум выглядят привлекательно, но их долговечность в условиях кухни оставляет желать лучшего. Влага, жир и температурные перепады могут быстро вывести такие материалы из строя. Качественная плитка с высокой износостойкостью станет лучшим решением.

Смесители — это элемент, который ежедневно испытывает большую нагрузку. Надёжные модели с гарантией и своевременный уход за ними помогут избежать поломок, способных привести к затоплению.

Уточнения

Ку́хня  — помещение для приготовления пищи.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Экономика и бизнес
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота Аудио 
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Как сырое мясо привело к заражению паразитами
Утверждён порядок прохождения автомобилями весогабаритного контроля
Что делают антиоксиданты в косметике и почему они важны?
Буженина по-домашнему — если вы думаете, что готовить её сложно, попробуйте этот рецепт
Григорий Дрозд назвал бредом победу Бетербиева над Биволом
Почему стакан воды по утрам — это всё, что вам нужно для бодрости
Жарить или заправлять: как правильно использовать масла
Уголь из ДНР обеспечивает работу двух ключевых ТЭС
Уникальные способности сусликов помогут астронавтам выживать в космосе
Ошибки ремонта на кухне, которые могут стоить вам очень дорого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.